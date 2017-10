Stevige schoenen aantrekken voor de N70

Groesbeek - Loop de N70 route mee met Nordic Walk Vereniging Groesbeek. Dat kan zaterdag 28 oktober. Voor leden én niet-leden. Je kunt meelopen zonder poles.

De N70 is een populaire wandelroute en voert je over 8 'bergen' met namen als de Boterberg en Sterrenberg. Je wandelt door bossen en heuvelachtig landschap met prachtige vergezichten over de polders, schilderachtige laantjes en het rivierenlandschap. De totale route van de N70 is circa 16 kilometer lang maar je kunt ook een deel van de route lopen. Stevige schoenen met profielzool zijn onontbeerlijk. Vertrek om 09.45 uur bij restaurant Tante Koosje aan de Berg en Dalseweg 359 in Nijmegen.

Deelname kost 3,50 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Inschrijven kan t/m 26 oktober via sjverriet@upcmail.nl of tel. 024-6632040 of 06-10332892.