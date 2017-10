Nijmeegse kickboksers scoren goed

Nijmegen - Nijmegen heeft weer van zich laten horen in kickboksland. Zaterdag 14 oktober wist drievoudig wereldkampioen Roan Korver (16) de wereldtitel kickboksen -60kg WCTS binnen te halen en behaalde Nassim Argah (16) de Europese titel kickboksen -55,45kg WCTS. Roan: "Ook al weet je dat je keihard getraind hebt en voel je dat je goed bezig bent, elke wedstrijd blijft spannend." Bij dit tweetal draait dan ook een groot deel van hun leven om het kickboksen.

Beide jongens komen uit de stal van The Boxing Arena / Mattiz Gym. Eigenaar en trainer Mohamed Adroun is dan ook ontzettend trots op de prestaties van 'zijn' jongens. "Je ziet ze in de loop der jaren groeien tot het hoge niveau dat ze nu al hebben. Mooi om daaraan bij te mogen dragen. Deze twee kunnen het nog heel ver gaan schoppen in de toekomst!"

Zelf zijn ze er redelijk nuchter onder, hoewel natuurlijk trots op de behaalde titels. Nassim: "Als ik een gevecht heb, wat voor gevecht dan ook, wil ik gewoon winnen. En daar doe ik dan ook alles aan." Een mening die Roan deelt. "Het belangrijkste is om geen seconde je aandacht te laten verslappen en zo de tegenstander zo min mogelijk kansen te geven. Het is dus niet alleen een fysieke sport, maar zeker ook een mentale sport."

Veelzijdige sport

Kickboksen is sowieso een veelzijdige sport waar je heel veel van leert, vindt het tweetal. Nassim: "Bij kickboksen draait het echt niet om agressie of alleen maar om het vechten, er komt veel meer bij kijken. Zo leer je respect te hebben voor anderen, dus ook voor je tegenstander en draait eigenlijk alles om discipline." Roan vult aan: "Ook techniek en conditie zijn heel belangrijke aspecten en het is ook nog eens een goede sport als je gewicht wilt verliezen."

Dat laatste is voor deze jongens natuurlijk geen reden om te kickboksen, maar gewicht speelt wel degelijk een rol. Roan: "Ik draai mee in de gewichtsklasse tot 60 kilo en moet voor een wedstrijd dus wel heel erg opletten dat ik daar niet boven kom, want dan moet ik ineens over naar een andere klasse." Oftewel, veel trainen en gezond eten in de aanloop naar een wedstrijd. "Het lijkt alsof het allemaal heel simpel is, maar de meeste mensen zien niet wat wij er allemaal voor over moeten hebben om op dit niveau te kunnen vechten."



Veel trainen dus. "Minimaal vier keer per week", aldus Nassim. En dat die inspanningen en de vele tijd die ze erin steken lonen, blijkt maar weer uit de behaalde titels. Hebben ze eigenlijk nog dromen voor hun kickbokstoekomst? Nassim: "Jazeker, ik wil de beste van de wereld worden in mijn gewichtsklasse en natuurlijk Glory vechter worden." Iets waar Roan zich volledig bij aansluit. Mohamed: "Ik zie grote kansen voor dit tweetal."