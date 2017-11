Aanvoerder NEC: 'Op de goede weg'

Nijmegen De Bronzen Stier ging aan de neus van NEC voorbij. Maar het eerste ticket voor de Jupiler Play-Offs, waarin promotie naar de Eredivisie kan worden afgedwongen, werd wel in Nijmegen afgeleverd. Aanvoerder Mart Dijkstra is blij, maar waarschuwt tegelijk. "Een goed begin is het halve werk."

De 3-1 zege op Jong FC Utrecht was voor NEC, inclusief het bekerduel met Achilles'29, al de zesde op rij. "Het vertrouwen in de groep is de laatste weken groot. Dat is op het veld terug te zien. We kenden een stroeve start. Verklaarbaar. We hebben veel nieuwe jongens in de selectie. NEC heeft redelijk doorgeselecteerd. Het had even tijd nodig voordat iedereen aan elkaar was gewend. Maar nu laten we gelukkig zien waartoe het kan leiden als we ingespeeld raken op elkaar."

Dijkstra is één van de nieuwe spelers in De Goffert. De 27-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van Sparta Rotterdam. Eerder speelde hij voor FC Groningen en SC Cambuur. "Het bevalt me goed. NEC is een leuke club en Nijmegen een mooie stad. Al heb ik nog niet heel veel gezien." Van trainer Adrie Bogers ontving hij de aanvoerdersband. "Een week voor de eerste competitiewedstrijd werd ik op zijn kantoor geroepen. Ik was verrast door het verzoek, maar de band geeft me een trots gevoel. Ik ben iemand die altijd keihard wil werken voor zijn ploeg. De band heeft dat gevoel enkel versterkt. Ik beschouw het aanvoerderschap als een grote eer."

De keuze om de Eredivisie te verruilen voor de Jupiler League was opvallend. "Die vraag is me de afgelopen tijd vaker voorgelegd. De trainer van Sparta (Alex Pastoor, red.) gaf aan dat mijn kans op speeltijd dit seizoen nihil zou zijn en er nog spelers voor mijn positie zouden worden gehaald. Dan is het beter te kiezen voor een club uit de Jupiler League waar de kans op een basisplaats een stuk groter is. Vooral als het NEC betreft, een club die niet in de Jupiler League thuishoort. Ze waren direct concreet."

In de KNVB Beker kwam PEC Zwolle als opponent in de achtste finale uit de koker. Op 19 december staat het duel ingeroosterd. "De loting kon een stuk slechter uitvallen. Al had ik liever thuis gespeeld. We kunnen daar zeker een goed resultaat neerzetten. Onze selectie heeft veel kwaliteiten. Maar ik kijk liever van wedstrijd tot wedstrijd vooruit. Er staan tot die tijd nog belangrijke duels op het programma." Vrijdag wacht SC Cambuur, waar Dijkstra tussen 2011 en 2015 actief was, in De Goffert. "Voor mij een speciaal duel. Met spits Martijn Barto, met wie ik tegelijk werd gehaald, zal ik wel enkele appjes uitwisselen. We zijn met NEC op de goede weg, maar die weg is nog lang."