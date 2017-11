Bandy Interland Nederland - Duitsland

Nijmegen - Het Nederlandse bandy-team speelt zaterdag 11 november een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland in IJsstadion Triavium in Nijmegen. Bandy is een sport die gespeeld wordt op schaatsen maar in tegenstelling tot ijshockey is er geen opzettelijk lichamelijk contact en zijn er geen ingewikkelde spelregels. De wedstrijd wordt onder andere geleid door de Zweedse scheidsrechter Jörgen Jansson die speciaal voor deze wedstrijd naar Nederland reist. De wedstrijd is van 18.00 tot 19.30 uur en de entree is gratis.

De wedstrijd wordt omlijst door enkele leuke zaken voor de toeschouwers zoals een photobooth waar men zich als de beste bandyspeler van Nederland kan voordoen, men kan op een echt bandydoel schieten en er is een wall of fame.

Nederland is in voorbereiding op het WK Bandy dat van 28 januari tot en met 4 februari wordt gespeeld in Harbin (China). In de voorbereiding wordt nog in december een trainingskamp belegd in Västerås (Zweden).

Voor extra informatie: https://www.facebook.com/BandyBondNederland of www.bandybond.nl