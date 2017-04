Nijmegenaar in Tweede Kamer?

Over een week krijgt heel Nederland de kans om hun stem uit te brengen tijdens de verkiezingen. Nijmegenaar Rob Jetten is in de race om een positie te bemachtigen als Tweede Kamerlid voor D66. "Als ik Den Haag haal, zal ik Nijmegen niet vergeten en voor de belangen van onze stad opkomen."

Nijmegen- In zijn vertrouwde kantoor op het gemeentehuis bereid fractieleider van D66 Nijmegen Rob Jetten (Veghel, '87) zijn campagne voor. "Het zijn hectische dagen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart. Vanochtend hebben wij geflyerd op het station en vanavond gaan wij langs de deuren om ons partijprogramma te promoten." Jetten staat op nummer 12 in de lijst van D66; een hoge notering waarmee hij strijdt om een plek in de Tweede Kamer.

Op jonge leeftijd raakt Jetten verknocht aan Nijmegen. "Ik groeide weliswaar op in Uden, maar als vijftienjarige liep ik al fanatiek hard bij 'Seven Hills Running Team'. Het was dan ook meer dan logisch voor mij om hier te studeren. Ik koos bestuurskunde en tijdens mijn stage in de Eerste Kamer maakte ik de politiek van dichtbij intensief mee. Het was een eye-opener en ik zag hoe spannend de debatten waren en er gewerkt werd aan de kwaliteit van de wetten."

Sinds 2010 is Jetten fractievoorzitter van D66 Nijmegen en voert hij de partij twee keer aan als lijsttrekker. "In Nijmegen heb ik veel geleerd en ik ontdekte dat de lokale politiek niet alleen over stoeptegels gaat. Lokale beslissingen, zoals eigen bijdragen in de zorg die bepaald worden door de gemeenten, hebben vaak meer persoonlijke impact dan de beslissingen in Den Haag."

Wanneer Jetten daadwerkelijk een zetel krijgt toegewezen in de Tweede Kamer, moet hij zijn werkzaamheden in de Nijmeegse politiek achter zich laten. "Dat betekent niet dat ik de stad ga verlaten. Ik woon naar alle tevredenheid in Hengstdal en zal vanuit hier ook makkelijk werkbezoeken in onze regio kunnen maken. Het overgrote deel van de kamerleden komt uit de randstad. Daarom is het goed dat daar meer diversiteit in komt, zodat de belangen van elke regio onder de aandacht komen. Zo ook die van Nijmegen en ik wil laten zien dat wij een kansrijke stad zijn. We hebben mooie kenniscentra op de universiteit, de HAN en de Novio Tech Campus en ik zal mij er voor inzetten om dit beter op de kaart te zetten. Ook op het gebied van zorg, klimaat, energie en mobiliteit wil ik ervoor zorgen dat de regio Arnhem-Nijmegen op de agenda komt."

De komende dagen trekt Jetten door heel het land om debatten te voeren en zijn positie kenbaar te maken. Ook Lisa Westerveld, Nijmeegs raadslid voor GroenLinks, maakt kans op een zetel. Zij staat op plek 13 van de landelijke kandidatenlijst van GroenLinks.