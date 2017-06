24 uur aan de wandel tegen kanker

Inmiddels hebben zich zestien teams opgegeven om een volle dag te wandelen en daarmee zoveel mogelijk geld op te halen. Tijdens de SamenLoop voor Hoop wandelen deelnemers om het onderzoek naar de ziekte te steunen en steun te vinden bij lotgenoten. Ook Marijke Groenen (50) doet mee.

"Kanker komt veel voor in onze familie en mijn zusjes en ik zijn zelf ook overlevenden van de ziekte. Wij vinden het belangrijk dat het een chronische ziekte wordt in plaats van een dodelijke. Daar is veel onderzoek voor nodig en met de SamenLoop voor Hoop willen wij een steentje bijdragen in de strijd tegen kanker", vertelt Marijke over haar deelname.

Op 17 juni om 12.00 uur starten mensen die getroffen zijn door kanker of de ziekte hebben overleefd samen met hun naasten aan een 24 uur durende wandelestafette. Het concept is overgewaaid uit de VS dat al sinds 1985 veel sponsorgeld voor kankeronderzoek binnenhaalt. Deze SamenLoop voor Hoop vindt dit jaar voor het eerst ook in Nijmegen plaats en de opbrengsten gaan naar KWF Kankerbestrijding, het Marikenhuis en het Radboud Oncologiefonds. "Naast geld ophalen is het mooi om samen te zijn met mensen die met de ziekte te maken hebben of hebben gehad. In de nacht lopen we over het parcours dat verlicht is met kaarsen, een emotioneel moment. Het is ook mooi dat wij dit moment van herdenken en steunen met onze familie kunnen delen. Daarom proberen we er met zoveel mogelijk mensen van ons team zo lang mogelijk te zijn."

Om sponsorgeld binnen te halen, maken en verkopen Marijke en haar teamleden beschermengeltjes en sleutelhangers plus kettinkjes en armbandjes van gedoneerde kralen. Ze vinden gretig aftrek. "Wanneer ik bij de mensen langs ging om de kralen op te halen, raakte ik veelvuldig met hen aan de praat over de ziekte. Ook zij kenden wel iemand die getroffen was door kanker en daardoor leefden zij erg mee met ons initiatief. Inmiddels hebben wij al veel geld opgehaald, maar we kunnen nog veel meer maken hoor", lacht Marijke terwijl de bakken met kralen achter haar opgestapeld liggen.

De SamenLoop voor Hoop vindt plaats op Sportpark Vossendijk-Winkelsteeg. Op zondag is er ook een kinderloop die om 10.00 uur begint. "Onze kleinkinderen lopen dan ook mee", vertelt Marijke. "Ik moet toegeven dat ik geen fervente wandelaar ben, maar ik ga de uitdaging toch aan. En als ik even wil pauzeren, neemt mij man het van mij over," lacht zij naar haar echtgenoot die instemmend knikt.