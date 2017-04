'Een levensportret is zo waardevol'

"Anderhalf jaar geleden verloor ik mijn vader, na een lange periode van ziekte. Wij moesten tussen de oude foto's zoeken naar een mooi portret dat hem recht deed. Met mijn nieuwe project 'Levensportret' wil ik mensen bewegen om hun dierbaren in een mooie foto te vereeuwigen."

Nijmegen- "Als voormalig facilitair manager heb ik in verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt", vertelt de Nijmeegse fotograaf Jorrit Bolhuis (40). "In het restaurant of in de wandelgangen maakte ik vaak een praatje met de veelal oude bewoners. De dood was in deze omgeving een natuurlijk gegeven en ik heb veel mensen zien komen en gaan."

Herinnering

Zeven jaar geleden besluit Jorrit voor zichzelf te beginnen als fotograaf. De ouderenzorg blijft hem boeien en dit laat hij terugkomen in zijn fotografie. "Ik zie in mijn eigen omgeving hoe vrienden hun ouders beginnen te verliezen. Een mooie foto als herinnering blijkt dan heel kostbaar. Het is de uitgelezen manier om bijvoorbeeld de kleinkinderen te laten zien hoe oma of opa was."

Om die reden start Jorrit zijn project 'Levensportret', waarbij hij ouderen fotografeert en hun herinnering tastbaar en levendig houdt.

"De moeder van een vriendin kreeg de diagnose kanker. Ze wilde in een vroeg stadium een mooi portret van haarzelf laten maken op een manier zoals ze herinnerd wil worden. Ik vind het belangrijk dat ik de mensen portretteer in een omgeving die veel voor hen betekent. Dit zegt namelijk ook veel over de persoon en dat krijg je niet gevangen in een studiofoto."

Jorrit haalt voldoening uit de dankbaarheid en blijdschap als zijn portretten de mensen weten te raken. Het maakt de beladen sfeer een stuk lichter.



"Ik probeer er niet teveel bij stil te staan, want je denkt al snel dat het ook jouw naasten kan overkomen. De gedachte dat deze foto's heel waardevol zijn voor de familie, maakt het voor mij bijzonder om dit project te doen."

Zelf had Jorrit geen tijd om dergelijke foto's van zijn vader te maken.

"Je bent immers met hele andere dingen bezig. Zo goed mogelijk de tijd met elkaar doorbrengen en er zijn voor de ander heeft dan een hogere prioriteit. Ga daarom vroeg het gesprek aan met je naasten. Het is vaak moeilijk om erover te beginnen, want je wil er liever niet aan denken dat je dierbaren er ooit niet meer zullen zijn. Als je eenmaal begint met praten, realiseer je dat het eigenlijk heel mooi is en vaak ontaardt dit in warme gesprekken."

Kijk voor voorbeelden van Jorrits werk op zijn website:

www.mooikijken.nl