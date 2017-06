Klus mee bij De Winckelsteegh

"Zestig vrijwilligers steken aanstaande zaterdag hun handen uit de mouwen vanwege ons zestigjarig bestaan." Aan het woord is Pascale Emons, projectcoördinator van Internationale Bouworde (IBO) Nederland, een non-profit organisatie die op een laagdrempelige manier deelname aan vrijwilligersprojecten in het buitenland mogelijk maakt. "Deze manier van ons jubileum vieren past perfect bij IBO; meestal richten wij ons alleen op projecten in het buitenland, dit keer zoeken we het voor ons jubileum echter eens dichter bij huis."

De vrijwilligers gaan namelijk aan de slag bij De Winckelsteegh in Nijmegen, een terrein van zorginstelling Pluryn waar tweehonderd cliënten wonen met een verstandelijke beperking en/of een lichamelijke handicap. "Het idee hiervoor is ontstaan in samenwerking met Stichting Present Nijmegen. Zij kwamen met het voorstel om bij De Winckelsteegh aan de slag te gaan en daar bleek onze hulp meer dan welkom. Op het terrein zijn heel wat klussen blijven liggen, dus er is genoeg te doen!"

De vrijwilligers kunnen zich zaterdag onder andere bezighouden met het repareren van fietsen, tuinieren, klein onderhoud, werken in de wei, wandelen met cliënten, voorlezen... "Het lijkt mij wel leuk om die dag te helpen met tuinieren en daar heb ik het gereedschap ook voor, maar waar ze me ook voor indelen, ik vind het allemaal eigenlijk wel prima", vertelt Karine Mars, een van de vrijwilligers. "Via IBO heb ik al bij meerdere projecten in het buitenland geholpen - altijd super goed geregeld - en ik vind het leuk om nu ook een keer in mijn eigen woonomgeving een bijdrage te kunnen leveren. Vandaar dat ik mij heb aangemeld als vrijwilliger. Meteen een mooie gelegenheid om eens met eigen ogen te zien wat er nu precies allemaal gebeurt bij De Winckelsteegh."

Hoewel zich al een groot aantal vrijwilligers heeft aangemeld - waaronder een aantal bewoners van het asielzoekerscentrum - kunnen ze zaterdag nog steeds wat extra handjes gebruiken om daadwerkelijk aan het symbolische aantal van zestig vrijwilligers te komen. Pascale: "Aanmelden kan tot en met 18 mei. Dat geeft ons nog net wat tijd om een indeling te maken voor alle klussen die er liggen."

Overigens zijn niet alleen vrijwilligers voor dit project welkom om zich te melden, ook vrijwilligers voor de buitenlandse projecten van IBO. "Net als donateurs trouwens. Wij vinden het belangrijk om de kosten voor vrijwilligers zo laag mogelijk te houden, maar daarvoor zijn we natuurlijk wel afhankelijk van donaties die we binnenkrijgen. Maar goed, eerst maar eens zaterdag met z'n allen de handen uit de mouwen steken."

www.ibo-nederland.org