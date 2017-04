Klaar voor de Stevensloop

NIJMEGEN - De binnenstad van Nijmegen maakt zich op de voor de derde editie van de Stevensloop aanstaande zondag 19 maart. 8500 lopers hebben zich ingeschreven voor de Nijmeegse stadsloop. Dit jaar maakt het Nederlands kampioenschap halve marathon onderdeel uit van de Stevensloop.

Op achttien plekken aan de route klinkt live muziek om de lopers te ondersteunen. Diverse muziekgroepen, bands en DJ's zorgen voor een afwisselend hoorspel. Grote knaller is Sport DJ KES die de 5 kilometer deelnemers met opzwepende beats aanmoedigt op de Waalkade en de 10 kilometer en halve marathon lopers op Kelfkensbos. Bij een van de zwaartepunten op het parcours van de 10 kilometer en halve marathon staat sambaband Eco das Montanhas om de lopers de Oversteek over te helpen. De laatste snelle 400 meter door de Burchtstraat worden opgeluisterd door Hattrick Percussion en DJ Marijn.

Het Nederlands kampioenschap op de halve marathon trekt een sterk topveld naar Nijmegen. Michel Butter, Jesper van der Wielen, Mohamed Ali Mohamed, Ronald Schröer, Roy Hoornweg en Bart van Nunen komen aan de start van de Nederlandse titelstrijd. De grootste regionale kanshebber op de titel is Jesper van der Wielen. Favorieten voor de Nederlandse titel bij de vrouwen zijn Kim Dillen, Jamie van Lieshout, Ruth van der Meijden en Irene van Lieshout. Het is de eerste keer dat een Nederlands kampioenschap wegatletiek in Nijmegen plaatsvindt.

De Mini Stevensloop voor basisschoolkinderen start om 10.45 uur, de 5 km om 12.00 uur, de 10 km om 12.30 uur en de halve marathon inclusief NK om 13.30 uur.